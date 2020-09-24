Названы адреса закрытых в Москве магазинов «Перекрёсток» и «Магнолия»
Москва, 24 сентября, 2020, 17:12 — ИА Регнум. Московские власти назвали адреса крупных магазинов, закрытых за нарушение перчаточно-масочного режима, сообщает 24 сентября РИА Новости.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Супермаркет
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По данным столичного департамента торговли и услуг, были закрыты магазины «Магнолия» на Авиамоторной 28/6 и «перекрёсток» на Большой Полянке 28, к. 1.
Нарушения выявил Роспотребнадзор.
Как сообщало ИА REGNUM, несколько магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» закрыли в Москве из-за нарушений санитарных требований в виде отсутствия масок и перчаток у продавцов и посетителей.