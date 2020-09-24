Санкт-Петербург, 24 сентября, 2020, 17:27 — ИА Регнум. Коммунальные службы Петербурга демонтировали козырек исторического дома на Кондратьевском проспекте, 1, в Калининском районе Об этом ИА REGNUM сообщили градозащитники.

ВООПИиК Козырёк старый

Деталь была более чем исторической: изящный козырек был выполнен в стиле «модерн». Вместо него появился совсем другой элемент фасада.

«Несуразный новодел с современным узором. Куда исчез оригинальный козырёк, неясно», — заявляют градозащитники.

Пропажу оригинального козырька заметили активисты ВООПИиК. Им удалось выяснить, что летом козырёк ещё был на месте, то есть работы проведены совсем недавно.

«В ЖКС-3 Выборгского района подтвердили, что заменили и «утилизировали» архитектурную деталь», — сообщили в петербургском филиале ВООПИиК.

ВООПИиК Козырёк новый

Между тем, по закону Петербурга «О границах зон охраны…», указывают активисты, заменять детали исторического декора фасадов запрещено. Они просят комитет по охране памятников проверить законность работ.