В Петербурге исторический козырёк дома заменили уродливым новоделом
Санкт-Петербург, 24 сентября, 2020, 17:27 — ИА Регнум. Коммунальные службы Петербурга демонтировали козырек исторического дома на Кондратьевском проспекте, 1, в Калининском районе Об этом ИА REGNUM сообщили градозащитники.
Деталь была более чем исторической: изящный козырек был выполнен в стиле «модерн». Вместо него появился совсем другой элемент фасада.
«Несуразный новодел с современным узором. Куда исчез оригинальный козырёк, неясно», — заявляют градозащитники.
Пропажу оригинального козырька заметили активисты ВООПИиК. Им удалось выяснить, что летом козырёк ещё был на месте, то есть работы проведены совсем недавно.
«В ЖКС-3 Выборгского района подтвердили, что заменили и «утилизировали» архитектурную деталь», — сообщили в петербургском филиале ВООПИиК.
Между тем, по закону Петербурга «О границах зон охраны…», указывают активисты, заменять детали исторического декора фасадов запрещено. Они просят комитет по охране памятников проверить законность работ.