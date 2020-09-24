Тюмень, 24 сентября, 2020, 16:59 — ИА Регнум. В Тюменскую область пришла первая партия вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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"Пилотная доставка прошла успешно, начало положено», — отметил Александр Моор.

Глава Тюменской области также сообщил, что привился от коронавируса.

«На последнем онлайн-эфире я ответил, что верю в отечественную вакцину и готов ее испытать на себе. Сказано — сделано, мне поставили вакцину из пилотной партии. Что могу сказать, чувствую себя хорошо, побочных эффектов не наблюдаю», — сообщил Александр Моор.

Прививки от COVID-19 уже начали делать тюменским медикам, так как они подвергаются наибольшему риску быть заражёнными опасной инфекцией, пояснил первоочерёдность вакцинации глава региона.