Москва, 24 сентября, 2020, 16:54 — ИА Регнум. Новость о том, что Минтруд РФ вознамерился изменить методику определения прожиточного минимума, заставляет задуматься о том, что государство хочет отказаться от конкретного содержания своих обязательств перед гражданами РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал новость о том, что прожиточный минимум предлагают определять как часть (на уровне 44,2% в среднем по России) среднедушевого дохода.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прожиточный минимум

«Прожиточный минимум — это список благ, которые государство обязано гражданину Российской Федерации. Это прямые и конкретные обязательства, что ты должен иметь еды достаточно, чтобы как-то прокормиться. Хоть какие-то обязательства есть. А теперь это будет процент от непонятно как, сложно и хитро рассчитываемого показателя. То есть государство отказывается от конкретного содержания своих обязательств перед гражданами. А Росстату особого доверия нет», — сказал Делягин.

Как подчеркнул экономист, прожиточный минимум, который в настоящее время установлен в РФ, основан на конкретном наборе обязательств.

«Можно выйти и сказать: «Дорогое государство, на ваш прожиточный минимум прожить нельзя, и поэтому извольте его повысить». И государству ответить будет нечего. А сейчас государство скажет: «Я тебе ничего не обещало. Вот 44,2% от суммы, которую непонятно кто, непонятно как и непонятно когда посчитал». Эта сумма может не значить вообще ничего!» — пояснил Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин заявил, что планы Минтруда РФ изменить методику подсчета прожиточного минимума направлены на разрушение жизней миллионов граждан РФ.