Сыктывкар, 24 сентября, 2020, 16:53 — ИА Регнум. В Госсовете Коми обновился состав президиума. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента, кадровые вопросы депутаты рассмотрели сегодня, 24 сентября.

Gsrk.ru Сессия Госсовета Коми

Председателем Госсовета избран Сергей Усачев, гендиректор Сыктывкарского ликёро-водочного завода, в предыдущем созыве он возглавлял фракцию ЕР.

По результатам голосования первым заместителем председателя Госсовета стал Александр Макаренко, заместителями спикера избраны Владимир Косов, Валентина Жиделева и Сергей Артеев. Все они — представители ЕР. Представители партии возглавили все парламентские комитеты.

Бывший спикер Госсовета Коми Надежда Дорофеева (ЕР) возглавила парламентский комитет по социальной политике.