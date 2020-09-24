Вашингтон, 24 сентября, 2020, 16:38 — ИА Регнум. Разведывательный корабль ВМС США USNS Bruce Heezer, официально именующийся океанографическим исследовательским судном, появился в акватории Балтийского моря, сообщает 24 сентября международная система идентификации судов AIS.

U.S. Military Sealift Command Корабль ВМС США Bruce Heezen

Корабль-разведчик прошел через пролив Эресунн между Данией и Швецией, а затем вошел в Балтийское море.

Отдельно отмечено, что после захода в Балтийское море USNS Bruce Heezer отключил свой транспондер, передающий его координаты.

Справка: USNS Bruce Heezer класса Pathfinder является одним из шести аналогичных разведывательных кораблей в составе ВМС США.

Такие суда водоизмещением пять тыс. тонн оснащены самой современной разведывательной и «исследовательской» аппаратурой для непрерывной широкополосной картографической съемки морского дна, обработки и передачи полученных данных по спутниковым каналам в Пентагон.

Кроме того, корабли класса Pathfinder могут размещать в море радиобуи постоянного слежения на маршрутах следования кораблей противника.