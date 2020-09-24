Ижевск, 24 сентября, 2020, 16:37 — ИА Регнум. В ижевском парке «Тишино» начали обустройство специализированной площадки для выгула собак. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выгул собак

Площадь территории составляет 100 кв метров, покрытие будет выполнено из газонной травы, песка и древесных опилок, также установят оборудование для дрессировки — балансир, горки, барьеры, на площадке возведут ограждение, поставят скамейки и урны.

Стоимость работ составляет 546 тыс. рублей. В настоящее время уже установлены световые опоры, выполнен подход из брусчатки. Гарантийный срок на все работы подрядчика — пять лет.

Благоустройство парка и площадки проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 июля в Удмуртии вступил в силу закон, который запрещает выгул собак в неположенных местах. Причем на тот момент ни одной площадки для выгула в городе не было. До конца текущего года, по словам главы Ижевска Олега Бекмеметьева, появятся две специализированных территории — в Ленинском и Устиновском районах. Позднее планируется, что такие площадки будут в каждом районе города. Закон запрещает выгул собак на стадионах, детских площадках, на территории общественных пространств. Кроме того, устанавливаются штрафы для владельцев животных, нарушивших запрет: 1−2 тыс. рублей для граждан, 5−10 тыс. рублей — для должностных лиц, 15−30 тыс. рублей — для юридических лиц. Бекмеметьев заверял, что пока нет специальных площадок — штрафы применяться не будут.