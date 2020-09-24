Москва, 24 сентября, 2020, 16:27 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 18 сентября составил $590,9 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

falco Валютный резерв России

На 11 сентября международные резервы страны составляли $591,8 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $900 млн, или на 0,2%.

В комментарии регулятора отмечается, что снижения показателя произошло в результате погашения обязательств по государственным внешним облигационным займам России.

Напомним, согласно данным ЦБ, на начало сентября в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $438,06 млрд, специальные права заимствования — $6,89 млрд, резервная позиция в МВФ — $4,88 млрд, монетарное золото — $144,59 млрд.