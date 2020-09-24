Ростов-на-Дону, 24 сентября, 2020, 16:25 — ИА Регнум. В Ростовской области к тушению крупного природного пожара в районе Солёного озера привлекли авиацию. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 24 сентября.

Mil.ru Тушение пожара с вертолёта

Напомним, что в борьбу с огненной стихией вступил пожарный поезд. Помощь в ликвидации пожара оказывает вертолёт Ми-8 МЧС России.

В настоящее время известно, что около 15:30 мск объявлена ликвидация открытого горения по первому участку на площади 500 кв. метров.