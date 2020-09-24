К тушению пожара в Ростовской области привлекли вертолёт Ми-8
Ростов-на-Дону, 24 сентября, 2020, 16:25 — ИА Регнум. В Ростовской области к тушению крупного природного пожара в районе Солёного озера привлекли авиацию. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 24 сентября.
Mil.ru
Тушение пожара с вертолёта
Напомним, что в борьбу с огненной стихией вступил пожарный поезд. Помощь в ликвидации пожара оказывает вертолёт Ми-8 МЧС России.
В настоящее время известно, что около 15:30 мск объявлена ликвидация открытого горения по первому участку на площади 500 кв. метров.