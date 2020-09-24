Петрозаводск, 24 сентября, 2020, 16:36 — ИА Регнум. В Республику Карелия поступила первая партия из 42 доз вакцины «Спутник V». Об этом 24 сентября сообщили в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцина поступает в регионы — все новости»

Как и в других регионах, куда ранее была поставлена первая партия отечественной вакцины, препарат предназначен для медицинских работников, работающих непосредственно с больными COVID-19.

«Вакцинация будет исключительно добровольной. До конца года в Карелию должно поступить 532 дозы вакцины», — уточнили в оперштабе.

В настоящее время правительство республики договаривается с федеральным центром об увеличении объема поставок.