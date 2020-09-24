Санкт-Петербург, 24 сентября, 2020, 16:32 — ИА Регнум. Фанатское движение «Зенита» отказалось отмечать собственное 40-летие на стадионе «Петровский». Об этом сообщает сайт болельщиков «Ландскрона».

Андрей Пронин ИА REGNUM Фанатский вираж «Зенита»

Предполагалось, что 40-летие движения отметят на стадионе дружеским матчем против легенд «Зенита». Участие болельщиков было бесплатным. Затем перед собравшимися должна была выступить группа «Пневмослон». Объясняя отмену мероприятия, фанаты сослались на силовиков, которые, по их словам, создали слишком много ограничений.

«С огромным сожалением мы вынуждены отменить торжества в честь нашего 40-летнего юбилея в связи с жёстким давлением силовых структур. Все эти дни мы пытались найти выход из сложившейся ситуации, которая планомерно заходила в тупик. За последние недели мы узнали, что являемся участниками цветных революций, что файер — это символ нацизма, а проход — это фашистское факельное шествие», — сообщили участники движения.

Они объяснили, что сначала «в жёсткой форме» под запрет был поставлен проход и использование любых пиротехнических изделий, затем идею сделать общее фото у стадиона с баннером в память о погибших фанатах «Зенита» расценили как экстремизм, «Ландскрона» утверждает, что 15 участникам движения пригрозили «арестами и делами».

Финальным гвоздем в крышку гроба стал запрет на продажу пива на «Петровском» во время праздника, из-за чего большая часть фуд-кортов отказалась от сотрудничества в связи с нерентабельностью и нарушением договоренностей.

«Кроме того, было озвучено, что на нашем мероприятии будут оформлять за нахождение с признаками опьянения и жёстко реагировать на любые формы неповиновения. Также дана команда задерживать на месте в случае применения пиротехники. В сложившейся ситуации мы обязаны обезопасить болельщиков от возможных провокаций и не подставлять под удар людей, которые придут на свой собственный день рождения. Для кого-то этот день стал бы исполнением детской мечты в «Зените». Для каждого, возможно, последним походом на «Петровский». И, совершенно точно, это стало бы историческим событием для всех болельщиков клуба», — резюмировали организаторы.

Заметим, с 40-летием фанатское движение «Зенита» успел поздравить губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он подчеркнул, что «все эти десятилетия фанаты безраздельно и преданно поддерживали любимую футбольную команду — и дома, и на выездах», и пожелал, чтобы болельщики и впредь оставались опорой петербургских футболистов.

Датой основания фанатского движения «Зенита» считается 21 сентября 1980 года, когда болельщики отправились на первый выездной матч в Москву, чтобы поддержать сине-бело-голубых на игре против «Спартака».