Вологда, 24 сентября, 2020, 16:20 — ИА Регнум. Пенсионерка из Вологды взяла в кредит миллион рублей и всю сумму перевела мошенникам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД, преступники «обрабатывали» 61-летнюю женщину несколько дней. Сначала они уговорили ее взять в кредит миллион рублей. После того, как деньги были получены, вологжанка по совету мошенников перевела деньги на несколько чужих счетов.

По данным УМВД, только за последние сутки жертвами дистанционных мошенников стали 15 жителей Вологодской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Архангельской области за сутки благодаря доверчивым гражданам мошенники обогатились на семь миллионов рублей.