Калуга, 24 сентября, 2020, 16:26 — ИА Регнум. Более 400 млрд рублей инвестиций планирует привлечь до 2024 года Калужская область. В рамках 150 проектов по созданию и модернизации производства жители региона дополнительно получат свыше 10 тысяч рабочих мест. Об этом 24 сентября заявил губернатор области Владислав Шапша на встрече в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата телеканала «Россия 24» Губернатор Калужской области Владислав Шапша

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В трёхлетней перспективе перед Калужской областью просматривается рост экономических показателей. Валовой региональный продукт, по оценке специалистов, вырастет на 2−3%.

Владислав Шапша отметил, что в Калужской области все учащиеся начальной школы обеспечены бесплатным горячим питанием. Кроме установленной государством федеральной выплаты сохранена и региональная доплата за классное руководство.

Действуют региональные выплаты, стимулирующие рождаемость. Так, за второго ребёнка в области выплачивается 50 тыс. рублей, за третьего и последующих — 100 тыс. рублей. В 2021 году в регионе полностью закроют потребность в местах для детей до трёх лет. Решится проблема с пострадавшими дольщиками.

«Перед регионом стоит много задач — много проблем. Мы их услышали, увидели, и если даже что-то не видели, жители нам точно подсказали. В дни голосования жители сделали свой выбор и теперь обоснованно ждут от губернатора, депутатского корпуса решение задач, ради которых они своё одобрение высказали. Уверен, что нам по силам с Вашей поддержкой все эти задачи решить», — подчеркнул Владислав Шапша.

Напутствуя калужского губернатора и других вновь избранных глав субъектов РФ, президент Путин обратил особое внимание на ситуацию на рынке труда и призвал руководителей регионов уделить особое внимание сокращению безработицы.