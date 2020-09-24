Директор ярославского театра Волкова рассказал о коронавирусе в труппе
Ярославль, 24 сентября, 2020, 16:11 — ИА Регнум. В Ярославском театре имени Фёдора Волкова выявлено около десяти положительных тестов на коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор театра Айрат Тухватуллин.
Сезон должен был начаться 3 октября. Билеты на все ближайшие спектакли театра проданы. Руководство театра планирует предложить зрителям перенести посещение спектаклей на ближайшие возможные даты.
Официальное решение о возможном переносе начала сезона будет принято вечером 24 сентября.
Ранее из-за болезней игроков карантин был объявлен в ярославском хоккейном клубе «Локомотив». По той же причине отложено начало сезона в Ярославской филармонии, а Ярославский государственный театральный институт перешёл на дистанционное обучение из-за карантина по коронавирусу.