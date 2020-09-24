Ярославль, 24 сентября, 2020, 16:11 — ИА Регнум. В Ярославском театре имени Фёдора Волкова выявлено около десяти положительных тестов на коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор театра Айрат Тухватуллин.

Театр имени Волкова

«Выявлены бессимптомные носители вируса. Их количество сейчас уточняется. В основном это артисты. Сейчас выявляем тех, кто контактировал с ними. Понятно, что здоровье и жизнь людей важнее всего. Принимаются все необходимые меры, чтобы остановить распространение вируса, прервать цепочки. Репетиции остановлены, всех изолировали до особого распоряжения. Скорее всего, будем принимать решение о переносе начала сезона. Проведём дополнительные тесты», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Айрат Тухватуллин.

Сезон должен был начаться 3 октября. Билеты на все ближайшие спектакли театра проданы. Руководство театра планирует предложить зрителям перенести посещение спектаклей на ближайшие возможные даты.

«Люди уже купили билеты, и возвращать их многим неудобно. Если решение о переносе начала сезона будет принято, будем переносить на те же дни недели. Если спектакль был в субботу, постараемся перенести на субботу, если на четверг, то на четверг, только позже», — рассказал Айрат Тухватуллин.

Официальное решение о возможном переносе начала сезона будет принято вечером 24 сентября.

Ранее из-за болезней игроков карантин был объявлен в ярославском хоккейном клубе «Локомотив». По той же причине отложено начало сезона в Ярославской филармонии, а Ярославский государственный театральный институт перешёл на дистанционное обучение из-за карантина по коронавирусу.