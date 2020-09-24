Москва, 24 сентября, 2020, 16:11 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса показала, что вся система международного разделения труда может уйти в прошлое. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала слова спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, которая обнаружила, что РФ сходит с «нефтяной иглы».

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

«Безусловно, ситуация с коронавирусом показала, что вся система международного разделения труда может уйти в прошлое при закрытых границах между странами. Из-за этого резко упали цены на нефтепродукты. Как говорится, было бы счастье, да несчастье помогло: именно в этом контексте экспорт нефтепродуктов в этом году из России будет гораздо ниже по сравнению с прошлым, — объяснила Новикова. — Но это только означает, что нужно уже переходить от слов к делу и налаживать производство высокотехнологичного оборудования своими силами на территории нашей страны».

Как подчеркнула Новикова, разрушить производство бывшего Советского Союза было легко, а выстроить новую систему производственного цикла в стране оказалось намного сложнее.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Новикова объяснила, что в настоящее время трудно сказать, будто Россия слезает с «нефтяной иглы».