Рим, 24 сентября, 2020, 16:07 — ИА Регнум. 24 сентября президент Польши Анджей Дуда второй день находится с официальным визитом в Италии и Ватикане. Запланирован ряд мероприятий. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Владислав Андерс

Польский лидер откроет бронзовый бюст генерала Владислава Андерса в посольстве республики в Риме. В этом году исполняется 50 лет со дня смерти командующего 2-м Польским корпусом, героически проявившем себя во время Второй Мировой войны. Затем вместе с женой посетит Мемориальный музей данного военного формирования.

Кроме того, Дуда посетит польское кладбище в Монте-Кассино, где встретится с представителями местных властей и учениками польских школ Италии.

Завтра (25 сентября) президент с супругой будут приняты на аудиенции у Папы Франциска, а также встретятся с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином. Затем президентская чета примет участие в Святой Мессе у могилы святого Иоанна Павла II в Ватиканской базилике.

Напомним, вчера (23 сентября) Анджей Дуда встретился с президентом Италии Серджио Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте. Стороны обсудили ряд вопросов двустороннего и общеевропейского характера, а также ситуацию в Белоруссии.