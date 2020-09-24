Белград, 24 сентября, 2020, 16:15 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 24 сентября на пресс-конференции заявил, что Белград хочет сотрудничества и нормальных отношений с Черногорией. Он также добавил, что двери Сербии всегда открыты для всех жителей Черногории. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Predsednik.rs Александр Вучич

Затронув переговоры в Брюсселе, президент Сербии заявил, что Белград будет продолжать диалог с Приштиной под эгидой Европейского союза, но что Сообщество сербских муниципалитетов является неотъемлемой темой данных встреч.

Вучич подчеркнул, что Сербия всегда готова к сотрудничеству с Черногорией.

«У нас нет более дружественной страны, чем Черногория. Некоторые говорят, что оппозиция в Подгорице желает показать, насколько они далеки от Сербии. Однако это не так. Пусть они говорят и делают все, что хотят, мы в Сербии всегда будем готовы укреплять сотрудничество с нашими братьями, друзьями из Черногории», — подчеркнул Вучич.