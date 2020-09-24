Путин рассчитывает на работу Минниханова «с полной отдачей»
Ново-Огарево, Московская область, 24 сентября, 2020, 15:55 — ИА Регнум. Перед губернатором Татарии Рустамом Миннихановым и его командой стоят серьёзные вызовы, но все поставленные задачи решаются с заинтересованностью в конечном результате. Об этом сегодня, 24 сентября, в ходе встречи в режиме видеоконференции с избранными главами субъектов РФ заявил президент РФ Владимир Путин.
При этом российский лидер добавил, что рассчитывает на дальнейшую работу главы региона «с полной отдачей», как это было в предыдущие годы.
В свою очередь Минниханов поблагодарил главу государства за доверие, поддержку инициатив и проектов региона.
По его словам, это позволило пройти выборную компанию, которая проходила в «непростое, сложное время — и пандемия, и экономическая ситуация», достойно.
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