Ново-Огарево, Московская область, 24 сентября, 2020, 15:55 — ИА Регнум. Перед губернатором Татарии Рустамом Миннихановым и его командой стоят серьёзные вызовы, но все поставленные задачи решаются с заинтересованностью в конечном результате. Об этом сегодня, 24 сентября, в ходе встречи в режиме видеоконференции с избранными главами субъектов РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рустам Минниханов

«Рустам Нургалиевич, вы человек очень опытный и очень эффективный. Команда у вас профессиональная, но, действительно, вызовы серьезные перед нами», — сказал глава государства.

При этом российский лидер добавил, что рассчитывает на дальнейшую работу главы региона «с полной отдачей», как это было в предыдущие годы.

«Я знаю, как заинтересованно вы решаете задачи, которые стоят перед республикой, и с каким эффектом», — подчеркнул Путин.

В свою очередь Минниханов поблагодарил главу государства за доверие, поддержку инициатив и проектов региона.

«Я бы хотел особо поблагодарить вас за те принятые решения и быстрые действия правительства в части системной поддержки предпринимателей, малого и среднего бизнеса. Ну и самое главное — это поддержка тех слоев населения, которые нуждались в этом», — сказал глава Татарии.

По его словам, это позволило пройти выборную компанию, которая проходила в «непростое, сложное время — и пандемия, и экономическая ситуация», достойно.

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«Я заверяю вас, что Татарстан активно будет реализовывать все проекты своевременно. Заверяю, что все вопросы, и связанные с коронавирусом, и с другими вызовами, — мы с ними справимся», — подчеркнул Минниханов.