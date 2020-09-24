Москва, 24 сентября, 2020, 16:00 — ИА Регнум. В России уже начато промышленное производство вакцины от коронавируса. Об этом 24 сентября заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко во время онлайн-брифинга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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По его словам, вакцинацию в РФ прошли уже более тысячи пациентов. При этом поставки с предприятий в промышленных масштабах могут начаться уже в октябре 2020 года.

«На производственных площадках уже выпущены первые серии массового большого производства вакцинного препарата. Ожидаем, что поставки с промышленных предприятий начнутся в конце октября-ноябре», — заявил Мурашко.