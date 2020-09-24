Москва, 24 сентября, 2020, 15:54 — ИА Регнум. К середине торгового дня 24 сентября рубль завис в невесомости. Доллар США достиг уровня 77,23 руб., что довольно высоко, а евро располагается рядом с 89,88 руб., заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«При этом нефть днем робко «зеленеет» — баррель Brent торгуется по $41,80 и едва заметно дорожает.

Весомым рыночным риском все так же остаются случаи новых заболеваний коронавирусом повсеместно — если вторая волна и зарождается, то происходит это быстро, четко и агрессивно.

Интерес к риску на мировых рынках капитала ограничен именно коронавирусными рисками, и это не позволяет рассчитывать на укрепление рубля именно сейчас.

В ближайшее время доллар США продолжит торговаться в пределах 76,50−77,25 руб., причем вероятность продолжения роста достаточно велика.

Евро сохранит позиции внутри рамок 89−90 руб.», — считает эксперт.

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