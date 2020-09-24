Москва, 24 сентября, 2020, 15:51 — ИА Регнум. Заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Романов уволен с занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Освободить Романова Владимира Васильевича от должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства по его просьбе», — сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Замглавы ФМБА назначен Игорь Борисевич. Руководит агентством Вероника Скворцова.