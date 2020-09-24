Москва, 24 сентября, 2020, 15:30 — ИА Регнум. Пётр Хархорин, новый адвокат осужденного за смертельное ДТП Михаила Ефремова, попросил назначить актёру наказание, не связанное с лишением свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

Пресс-служба Пресненского суда Михаил Ефремов в зале суда

«В суд поступила апелляционная жалоба адвоката Хархорина П. А. в защиту Ефремова М. О. Защитник просит изменить приговор суда и назначить наказание, не связанное с лишением свободы», — сообщили ТАСС в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Пресненском суде Москвы был вынесен обвинительный приговор актёру Михаилу Ефремову, которого признали виновным в смертельном ДТП в центре Москвы и приговорили к восьми годам колонии общего режима. Кроме того, Ефремова обязали выплатить сыну погибшего 800 тыс. рублей по гражданскому иску. После освобождения актёр в течение трёх лет будет лишён права управлять автомобилем.

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