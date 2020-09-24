Москва, 24 сентября, 2020, 15:42 — ИА Регнум. С 1 января 2021 года в РФ начнётся модернизация первичного медицинского звена. Об этом 24 сентября заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко во время онлайн-брифинга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В рамках этих мер планируется строительство новых объектов, а также ремонт уже функционирующих, отметил министр.

«Основные мероприятия — строительство объектов в основном поликлинического комплекса и ремонт существующих организаций, поставка оборудования. Еще один блок — автотранспорт, который будет работать на доставку пациентов в медицинские организации. Это не скорая помощь, по скорой помощи большие поставки были в этом году», — заявил Мурашко.