Петропавловск-Камчатский, 24 сентября, 2020, 15:31 — ИА Регнум. Прямые регулярные авиаперелеты в Благовещенск стартуют с 28 сентября в аэропорту Петропавловска-Камчатский (Елизово). Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба аэропорта Елизово.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

По сообщению пресс-службы аэропорта, после открытия рейсов в Благовещенск пассажиры аэропорта Елизово смогу добраться до Амурской области без пересадок. Кроме этого, у них будет возможность воспользоваться стыковочными рейсами в Красноярск и Иркутск.

Отмечается, что выполнять перелеты по маршруту Красноярск — Благовещенск — Петропавловск-Камчатский, Иркутск — Благовещенск — Петропавловск-Камчатский и обратно начнет авиакомпания «ИрАэро».

Рейсы на Благовещенск будут осуществляться два раза в неделю. Стыковочные же рейсы в Красноярск и Иркутск — один раз в неделю каждый. Рейсы будут осуществляться по понедельникам и средам на бортах Sukhoi Superjet 100.