Москва, 24 сентября, 2020, 15:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 25 сентября приедет с рабочей поездкой в Южный федеральный округ (ЮФО), где на полигоне Капустин Яр состоится основной этап военных учений «Кавказ-2020». Об этом 24 сентября сообщили журналистам в пресс-службе Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«25 сентября президент России совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где на полигоне Капустин Яр состоится основной этап стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин на встрече с победившими в сентябре губернаторами заявил, что нельзя выводить проблемы с коронавирусом на второй план.