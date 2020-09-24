Москва, 24 сентября, 2020, 15:16 — ИА Регнум. Успешные стрельбы ракетным комплексом «Калибр» провела в акватории Черного моря подводная лодка «Колпино» в ходе военных учений «Кавказ-2020». Об этом 24 сентября сообщает Минобороны РФ.

Пуск ракеты комплекса «Калибр-ПЛ» с подводной лодки

«Экипаж подводной лодки Черноморского флота «Колпино» выполнил стрельбу ракетным комплексом «Калибр» по береговой мишенной позиции на полигоне боевой подготовки в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что экипажем подлодки был проведен один пуск ракеты из-под воды и последняя пролетела до цели расстояние около 100 морских миль, после чего беспилотные летательные аппараты зафиксировали удачное поражение цели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что корабли Черноморского флота (ЧФ) РФ в ходе стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» провели ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям.