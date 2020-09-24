Москва, 24 сентября, 2020, 15:10 — ИА Регнум. Для граждан РФ важен не подход к определению прожиточного минимума, а структура потребительской корзины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Так она прокомментировала новость о том, что Минтруда РФ планирует отказаться от расчёта величины прожиточного минимума как стоимости корзины потребления, а определять этот показатель как часть среднедушевого дохода.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

«Для населения важен не подход, а качественно-количественные параметры, — пояснила Мирзабалаева. — В европейских странах прожиточный минимум оценивается в 40−50%, в скандинавских — 50−60% от медианного. Прожиточный минимум — стоимостная оценка потребительской корзины. Важно контролировать изменение структуры потребительской корзины. Если в ней будут расти расходы на продукты питания, то это будет свидетельствовать об обеднении населения. И ещё. Каждый регион рассчитывает свой прожиточный минимум».

Поэтому, как пояснила экономист, при запланированном росте прожиточного минимума регионам могут потребоваться дотации из федерального бюджета.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что если Минтруд РФ будет рассчитывать величину прожиточного минимума как часть среднедушевого дохода, то в итоге это может войти в противоречие с социальными гарантиями государства.