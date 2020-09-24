Нижний Новгород, 24 сентября, 2020, 14:54 — ИА Регнум. По инициативе Нижегородских властей в крупных торговых центрах Нижнего Новгорода и Кстовского района начали работать выездные медицинские бригады, которые занимаются вакцинацией горожан от вируса гриппа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Всем желающим сделать прививку измеряют температуру бесконтактным термометром, затем их осматривает терапевт, а после вакцинации врачи и волонтеры — студенты ПИМУ и Нижегородского медицинского колледжа дают им подробные рекомендации.

По словам главы областного центра общественного здоровья и медпрофилактики Ксении Лямцевой, такое решение принято по причине того, что грипп остается наиболее массовым инфекционным заболеванием.

«Именно поэтому наши территориальные поликлиники начали проводить вакцинальную кампанию в торговых и торгово-развлекательных центрах Нижнего Новгорода и местах наибольшего скопления населения в районах области», — подчеркнула она.