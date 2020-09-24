На Украине судьи заявили об угрозах со стороны националистов
Киев, 24 сентября, 2020, 14:58 — ИА Регнум. Судьи Шестого апелляционного административного суда Киева получили многочисленные угрозы от украинских националистов. Об этом сообщило 24 сентября издание Strana.ua.
По данным журналистов, неизвестные угрожали двум из трёх судей, рассматривавших дело о символике дивизии СС «Галичина». Им приходили sms-сообщения о том, что в случае «неправильного» решения, с судьями поступят как с «врагами и предателями Украины».
Позже суд принял решение об отмене решения Окружного административного суда Киева, который признал символику дивизии СС «Галичина» нацистской и запретил её пропаганду Украинским институтом национальной памяти (УИНП).
Решение суда прокомментировал депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский. По его мнению, украинский закон о «декоммунизации» работает в одну сторону и не препятствует пропаганде нацизма.
Напомним, ранее Украинский институт национальной памяти решил обжаловать решение суда, которым символика дивизии СС «Галичина» была признана нацистской.