Тольятти, Самарская область, 24 сентября, 2020, 14:56 — ИА Регнум. На тольяттинском автозаводе собрали 30-миллионный автомобиль с момента начала производства Lada. Об этом 24 сентября сообщает RG.

Lada.ru Сборочный цех АвтоВАЗ

Юбилейным стал седан Lada Granta в исполнении #Club. Купить этот экземпляр будет нельзя, поскольку его отправят в музей автопредприятия.

Стоит отметить, что в июне 2020 года российской компании исполнилось 54 года. А в конце лета пятидесятилетний юбилей отметила первая проданная машина предприятия — ВАЗ-2101. Её владельцем стал замначальника цеха завода «Волгоцеммаш» Владимир Пенкин.

Напомним, сборочные площадки АО «АвтоВАЗ» размещены в Тольятти и в Ижевске. В Тольятти собираются Lada Granta, Largus, Xray, Niva и 4×4, Renault Logan, Renault Sandero. На автопредприятии в Ижевске производится модель Lada Vesta.

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