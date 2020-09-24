Уфа, 24 сентября, 2020, 14:51 — ИА Регнум. Подозреваемых в разбойном нападении на мужчину, смерть которого наступила около общественной сауны, задержали в Башкирии. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

По версии следствия, ночью 16 августа текущего года произошел конфликт между двумя подозреваемыми и 43-летним жителем Уфы. Словесная ссора переросла в драку, в ходе которой подозреваемые, применив силу, украли у мужчины личные вещи, а затем скрылись с места происшествия.

Отмечается, что позже тело мужчины было найдено рядом с помещением общественной сауны. Эксперты установили, что он умер от ишемической болезни сердца. Помимо этого, мужчине был причинен легкий вред здоровью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам разбоя. Полицейские установили личности подозреваемых и задержали их на территории Чишминского района. Ими оказались житель Ставропольского края 26-и лет и житель Татарии 29-и лет.

Отмечается, что сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Расследование дела продолжается.