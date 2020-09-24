Москва, 24 сентября, 2020, 14:42 — ИА Регнум. Появление одышки — это один из симптомов, который требует незамедлительного обращения за медицинской помощью. Об этом заявил врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

Minzdrav.gov.ru Врач смотрит на результаты компьютерной томографии

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По его словам, которые приводит радиостанция «Говорит Москва», это может свидетельствовать о поражении лёгких. Кашель и мокрота также являются сигналом для консультации у врача.

«Все симптомы дыхательной недостаточности и бронхо-лёгочной патологии: одышка, кашель, температура, мокрота», — уточнил медик.

Пурясев отметил, что многие пациенты слишком поздно обращаются к врачу, что только усугубляет ситуацию.

При этом, добавил врач, люди с хронической одышкой сразу чувствуют ухудшение в своём состоянии.

«Они прекрасно распознают свою одышку от чужой. Если он много лет задыхался, допустим, при физической нагрузке, а тут резко вдруг изменилась одышка, усилилась она, он сразу забьёт тревогу», — пояснил пульмонолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японские учёные выяснили, что коронавирус, который протекает даже в бессимптомной форме, наносит вред лёгким. Речь идёт о частичном снижении воздушности лёгочных альвеол, их частичном спадением или утолщением их стенок.