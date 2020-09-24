Тула, 24 сентября, 2020, 14:40 — ИА Регнум. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в расширенном заседании президиума Российского исторического общества (РИО), которое 24 сентября в здании Российского государственного архива древних актов в Москве председатель РИО Сергей Нарышкин, об этом ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в расширенном заседании президиума Российского исторического общества (РИО)

«500-летие Тульского кремля стало общим приоритетом и для правительства Тульской области, и для Российского исторического общества. Большая работа по подготовке проведена и отделением РИО в Туле. Несколько юбилейных проектов, включая сегодняшнюю выставку, получили поддержку Фонда «История Отечества». Судьба Тульского кремля, возведенного по указу великого князя Василия III, неразрывно связана с историей российской государственности. Это историческая годовщина, объединяющая не только жителей Тульской области, но и всю страну», — отметил на заседании Сергей Нарышкин.

Алексей Дюмин отметил, что исторически Большая засечная черта с её форпостами, в том числе Тульским кремлём, почти два столетия выполняла роль мощного оборонительного сооружения, однако долгое время в исторической науке её роли внимания не уделялось, теперь же она займет место на страницах учебников отечественной истории как одна из величайших оборонительных систем.

«Мы не просто возрождаем память, мы вместе восстанавливаем историческую справедливость. Сегодня о Тульском кремле и уникальной Большой засечной черте всё больше узнают как в России, так и за рубежом. Уже появились научные труды и исторические публикации, созданы документальные фильмы. Уверен, что в будущем этот пласт истории найдет отражение в художественных фильмах и книгах», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава региона рассказал, что в рамках подготовки к 500-летию Тульского кремля при федеральной поддержке проделана грандиозная работа: отреставрированы объекты культурного наследия в Туле и малых исторических городах, реализован ряд крупных инфраструктурных проектов, в том числе, завершается создание Музейного квартала, где будут расположены филиалы четырех федеральных музеев.

В ходе работы по подготовке к юбилею были обнаружены новые архивные источники, которые легли в основу издательских проектов, выставок и постоянных музейных экспозиций. На основе архивных данных воссозданы осадные дворы. Они расположены точно в тех местах, где находились оригинальные строения несколько веков назад, и исполнены в той же технике. Также в рамках подготовки к 500-летию Тульского кремля реализован проект по музеефикации археологического раскопа и созданию археологического окна.

Губернатор поблагодарил президента РФ Владимира Путина, Правительство РФ, Министерство культуры, членов оргкомитета, научное и музейное сообщество, социальных партнеров, а также Российское историческое общество за поддержку в реализации этого глобального историко-культурного проекта, не имеющего аналогов в России.

«За время работы внесен поистине неоценимый вклад в развитие исторической науки в России, просвещение наших граждан. Уверен, что в тесном взаимодействии мы сможем реализовать ещё немало интересных проектов. Наша страна уникальна, и мы бережно относимся к своей истории. Наша обязанность — сохранять, изучать и передавать её потомкам», — сказал губернатор Алексей Дюмин.

Сегодня же, 24 сентября, в Москве в Выставочном зале федеральных архивов Алексей Дюмин принял участие в открытии историко-фундаментальной выставки «Средневековая Тула», она открыта к 500-летия Тульского кремля. В экспозиции представлено более 200 экспонатов, подлинные архивные документы (в том числе из Тульского государственного архива), музейные предметы, кинохроника.

«Это действительно знаковое событие: впервые на федеральном уровне начинает свою работу архивная выставка о Туле. Уверен, что она вызовет живой интерес как у москвичей, так и у гостей столицы. Станет ярким событием в культурной жизни нашей страны», — поблагодарил организаторов Алексей Дюмин.

Выставка будет работать с 25 сентября по 8 ноября.