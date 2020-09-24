Ново-Огарево, Московская область, 24 сентября, 2020, 14:34 — ИА Регнум. Севастополь может и должен стать одним из символов современной России и патриотической столицей, об этом заявил 24 сентября в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме ВКС избранный губернатор Михаил Развожаев.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Глава региона поблагодарил президента за постоянное внимание к региону, что позволило решить ряд ключевых для Севастополя и Крыма вопросов. В их числе — введение особого порядка реализации ФЗ-44, что позволило, наконец, ускорить реализацию федеральной целевой программы «Развитие Крыма и Севастополя», а также — поддержка законопроекта о статусе «Житель осаждённого Севастополя».

«Свою задачу вижу в решении задач по национальным проектам, ФЦП, социальному развитию. Убежден, что Севастополь может и должен стать одним из символов современной России, патриотической столицей», — сказал Развожаев.

Владимир Путин подчеркнул, что в Севастополе предстоит решить массу вопросов, копившихся годами.

«Программа развития есть, некоторые вопросы остаются острыми, но мы в состоянии решить все вопросы. Надо в контакте с людьми выявлять наиболее острые, сосредотачивать внимание на них и решать в течение работы, но нельзя забывать и о стратегических целях развития. Люди ждут значимого, осязаемого результата от работы вашей команды. Поддержка федерального центра будет обеспечена», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Развожаев был избран губернатором Севастополя по результатам выборов, состоявшихся 13 сентября. До этого он в течение года работал исполняющим обязанности главы региона, сменив отправленного в отставку Дмитрия Овсянникова.