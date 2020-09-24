Тамбов, 24 сентября, 2020, 14:05 — ИА Регнум. В Тамбовской области усилят контроль за ношением масок в общественных местах. Как сообщает ИА REGNUM, об этом на заседании комитета по подготовке к пандемии гриппа заявила вице-губернатор Наталья Астафьева.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Масочный режим

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцина поступает в регионы – все новости»

Регион переживает сезонный подъём заболеваемости ОРВИ, из-за которого на карантин уже закрыли несколько школ. Также сохраняется угроза распространения коронавирусной инфекции, поэтому Наталья Астафьева обратилась к главам муниципалитетов с поручением усилить контроль над использованием средств защиты органов дыхания на транспорте и общественных местах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Тамбовская область находится на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу. Открыты фитнес-центры, кафе и рестораны, гостиницы, санатории, парки и скверы, магазины и предприятия сферы услуг. Несмотря на то, что требований носить маски в общественных местах власти не отменяли, многие жители региона этим указаниям больше не следуют.