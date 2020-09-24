Москва, 24 сентября, 2020, 13:55 — ИА Регнум. Национальная валюта 24 сентября продолжает ощущать отголоски глобальных тенденций по сокращению аппетитов к риску и фронтального укрепления американского доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Инвесторы спешат избавиться от всех активов, которые ассоциируются с риском, на фоне опасения прихода второй волны коронавируса, а также все еще не оправдывающихся надежд на принятие Конгрессом США нового пакета стимулов.

Курс доллара близок к повторению максимума с апреля этого года. К середине дня после непродолжительного скачка вверх в утренние часы по инерции до 77,40 руб. он стабилизируется вблизи цены закрытия предыдущего дня в 77,10 руб. Схожая динамика в евро — 89,80 руб. (утром были очередные попытки закрепления выше 90 руб.).

Фундаментальная картина остается не в пользу рубля — оптимистам остается пока уповать только на влияние технических факторов, поскольку налоговый период в виде уплаты НДПИ, НДС и акцизов в конце недели не оказывает ощутимого влияния, а цены на нефть консолидируются в узком диапазоне, что предвещает новый раунд их снижения в ближайшее время.

Инвесторов продолжает пугать ухудшение динамики инфицированных коронавирусной инфекции в Европе, которое повышает риски введения жестких карантинных ограничений.

Вышедшие накануне данные по деловой активности в сфере услуг показали ослабление оптимизма в деловых кругах еще до ухудшения эпидемиологической ситуации, что бросает тень на перспективы восстановления мировой экономики и поддержания высокой склонности к риску.

В США глава ФРС Джером Пауэлл продолжает говорить о необходимости работы в тандеме монетарных и фискальных стимулов, однако характер переговоров между республиканцами и демократами говорит о том, что шансы принятия нового пакета поддержки экономики до выборов в ноябре малы.

В ценах на нефть, которые могут отражать беспокойство в снижении потребления энергоносителей, к этому добавляется еще и предстоящее возвращение черного золота из Ливии.

Член ОПЕК уже к следующей неделе может нарастить поставки до 250 тыс. барр./сутки, доведя этот показатель в обозримом будущем до 1 млн барр./сутки.

До кардинального улучшения внешнего фона рубль, обремененный угрозой расширения санкций (Навальный, «Северный поток — 2», Белоруссия), останется под давлением.

Техническая картина пока не указывает на наличие признаков разворота. Внимательно нужно следить за ценами на нефть.

В рублевом выражении бочка оценивается более-менее справедливо, однако новое снижение цен в долларах повлечет дополнительное ослабление национальной валюты», — считает эксперт.

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