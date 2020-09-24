Самара, 24 сентября, 2020, 13:56 — ИА Регнум. Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) был скорректирован в Самарской области. Соответствующее постановление 23 сентября было опубликовано на сайте областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

Региональный стандарт был утвержден для каждого муниципального образования отдельно. Так, в Самаре, согласно расчетам, проживающая в многоэтажном доме семья из двух человек платит за услуги ЖКХ (в том числе и за капремонт) 2878 рублей на одного человека. А семья из трех человек и больше оплачивает 2617 рублей с одного человека.

Сообщается, что данный стандарт будут использовать при начислении субсидий жителям на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.