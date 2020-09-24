Челябинск, 24 сентября, 2020, 13:53 — ИА Регнум. В Челябинской области педагоги начнут получать доплаты за классное руководство. Постановление правительств региона об этом подписал губернатор Алексей Текслер.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

Каждый педагог муниципального и государственного учреждения сможет получать в месяц по девять тысяч рублей. В Челябинской области на неё могут рассчитывать около 18 тыс. человек. На 2020 год регион получил для этих целей из федерального бюджета 563,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с инициативой ввести такую выплату ранее выступил президент России Владимир Путин.