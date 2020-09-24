Иркутск, 24 сентября, 2020, 13:51 — ИА Регнум. Уровень Байкала из-за мощных ливней стал стремительно расти. Как сообщает сегодня, 24 сентября, пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на данные за 22 сентября, он составил 457,09 метра при максимальной отметке в 457,0 метров, при этом вода прибывает на сантиметр ежедневно. Сложившаяся ситуация стало поводом для встречи главы МЧС РФ Евгения Зиничева и губернатора Приангарья Игоря Кобзева.

Пресс-служба правительства Иркутской области Глава МЧС России Евгений Зиничев и Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудили ситуацию с повышением уровня воды в Байкале

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Стороны договорились в Москве, что ситуация с повышением уровня воды на озере Байкал будет рассмотрена 25 сентября на Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности при участии представителей Росводоресурса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Иркутское водохранилище после продолжительных дождей сдерживает сильнейший за 13 лет паводок, не исключено повышение притока в Байкале до 130% от нормы. При увеличении сброса с Иркутской ГЭС свыше 3200 м3/с в зону возможного подтопления могут попасть более 1000 земельных участков.