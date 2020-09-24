Козельск, Калужская область, 24 сентября, 2020, 14:09 — ИА Регнум. 50-летний житель деревни Подборки Козельского района Калужской области приговором суда осуждён за убийство брата на девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом 24 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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Судом установлено, что в декабре 2019 года осужденный с братом распивали дома спиртные напитки. Между ними произошла ссора. Мужчина взял со стола кухонный нож и ударил брата в грудь. От тяжёлого ранения тот скончался в больнице. Осужденный вину в суде признал частично, пояснив, что убивать брата не хотел.

Сторона защиты обжаловала приговор в суд апелляционной инстанции и просила переквалифицировать действия с убийства на причинение смерти по неосторожности. Однако судебная коллегия по уголовным делам Калужского областного суда согласилась с мнением прокурора и оставила без изменения ранее вынесенный приговор.