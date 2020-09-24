Чебоксары, 24 сентября, 2020, 13:44 — ИА Регнум. В Чебоксарах автомобиль марки Lexus устроился на парковку на площадке за монументом Матери-Покровительнице. Фотографии инцидента ИА REGNUM прислали очевидцы.

Парковка за памятником

Черный автомобиль с красивым госномером из трёх пятёрок с буквами ЕХА встал позади скульптуры, откуда открывается великолепнейший вид на Чебоксарский залив.

Въезд на площадку вокруг монумента запрещен. Вся прилегающая к памятнику территория является сплошной пешеходной зоной.

ИА REGNUM напоминает, монумент Матери-Покровительнице был открыт 9 мая 2003 года. Это один из символов столицы Чувашии, расположенный в историческом центре Чебоксар. Высота скульптуры вместе с постаментом составляет 46 метров, с учётом холма — 57 метров. Вокруг монумента устроены каскадные фонтаны, со смотровой площадки вокруг памятника можно увидеть и центр города, и понаблюдать за течением Волги. Здесь проходят торжества и массовые мероприятия.