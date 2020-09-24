Белград, 24 сентября, 2020, 13:21 — ИА Регнум. 23 сентября в министерстве иностранных дел Испании сообщили, что у Мадрида нет оснований менять позицию по вопросу признания независимости Косово. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Недавно иностранные СМИ сообщили, что Испания отказалась от позиции против независимости Косово и признала бы ее, если бы было достигнуто соглашение между Косово и Сербией.

«Мы сообщаем вам, что в связи с нынешней ситуацией Испания не имеет оснований изменять свое отношение, которое полностью соответствует международному праву», — заявили в министерстве иностранных дел Испании.

Они также отметили, что их отношение к вопросу Косово является справедливым.