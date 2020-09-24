Берлин, 24 сентября, 2020, 13:15 — ИА Регнум. Немецкая компания Volkswagen представила свой первый серийный электрокроссовер под названием ID.4. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Пресс-служба Volkswagen Volkswagen ID.4

В продажу на европейский авторынок новинка поступит в конце 2020 года, а вот в Соединенных Штатах электрокроссовер появится не раньше начала следующего года. Выпуск Volkswagen ID.4 налажен на предприятии в Цвиккау.

Дорожный просвет модели составляет 21 см. Она построена на «тележке» MEB, на которой выпускаются только автомобили с электромотором. Габариты ID.4 составляют 4584×1852×1636 мм.

Максимальные версии модели получили два электромотора общей мощностью в 302 л. с. Запас хода электрокроссовера составляет 500 км.

Ранее стало известно, что совместное предприятие FAW-Volkswagen представит в конце 2020 года новый большой кроссовер Talagon.

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