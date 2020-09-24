Стокгольм, 24 сентября, 2020, 16:19 — ИА Регнум. 23 сентября Швеция, Норвегия и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве по укреплению военно-оперативного взаимодействия в Северном Калотте, территории, находящейся за Северным полярным кругом и включающей Кольский полуостров с Мурманской областью и северные части двух Скандинавских стран, а также Финляндии. Об этом 23 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Óglaigh na hÉireann Армия Швеции

В интервью шведскому телеканалу TV4 министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что расширение военного сотрудничества направлено на сдерживание России.

«Речь идет об общих намерениях, как Швеции, так и Финляндии вместе с Норвегией. И это, конечно, связано с ситуацией в области безопасности, которая изменилась с течением времени: мы видим усиление российской инфраструктуры в Мурманской области с помощью флота и других средств; мы наблюдаем за созданием военной базы недалеко от финской границы в Алакурти; мы видим наращивание присутствия по всей Арктике с российской стороны, проявляющееся с точки зрения тактики и проведения военных учений на более серьезном уровне», — заявил министр.

Соглашение о расширении сотрудничества по укреплению военно-оперативного взаимодействия между тремя странами было подписано в Порсангере на севере Норвегии. Данный документ означает, что все три страны будут наращивать возможности проведения скоординированных военных операций в условиях кризиса и конфликта.

«Это не является агрессивной мерой, это является способом обозначить наше стремление к суверенитету и независимости, а также то, что мы осознаем всю ситуацию вокруг нашей политики безопасности. Мы понимаем, что происходит», — добавил Хультквист.