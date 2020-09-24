Москва, 24 сентября, 2020, 12:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира.

Kremin.ru Президент России В.В.Путин

Соответствующую заявку на номинацию направил российский писатель Сергей Комков, сообщает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что объявление лауреатов Нобелевских премий нынешнего года состоится в октябре и из-за пандемии коронавируса будет проведено в режиме онлайн. При этом Нобелевская премия мира, обычно вручаемая в ратуше Осло, будет вручена в университете столицы Норвегии.

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