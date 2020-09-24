Саранск, 24 сентября, 2020, 12:20 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 24 сентября выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 33 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений составило 6220 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Традиционно максимальное число новых носителей вируса выявлено в Саранске — 15 человек, шестеро — в Рузаевском районе, пятеро — в Ковылкинском районе, двое — в Темниковском районе, по одному — в Атяшевском, Краснослободском, Атюрьевском и Ромодановском районах.

За последние сутки выписаны 29 человек, всего с начала пандемии выздоровели 5199 жителей Мордовии. 40 человек скончались от коронавируса как от основной причины, за минувшие стуки летальных случаев не было.

За вычетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике является 981 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 23 сентября лечение в инфекционных стационарах республики получали 537 пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом и с подозрением на инфекцию. По месту жительства врачи наблюдают за состоянием 873 человек.