Волгоград, 24 сентября, 2020, 12:18 — ИА Регнум. Посещение природных парков на территории Волгоградской области может стать платным. Проект постановления «Об определении платы для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения, за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения» опубликован на портале правительства Волгоградской области в разделе «Документы».

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

»Установить плату за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения физическими лицами, не проживающими в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения, — 0,5 процента установленной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за одно посещение», — говорится в проекте документа.

Таким образом, тариф на посещение природных парков на территории Волгоградской области может составить около 58 рублей.

В то же время для ряда категорий населения посещение парков останется бесплатным — это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды, дошкольники и школьники, пенсионеры и ряд других категорий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее о введении платы за посещение территории Териберки заявили мурманские власти — таким образом они рассчитывают взять под контроль поток туристов.