Тюмень, 24 сентября, 2020, 12:13 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии в регионе на 24 сентября зарегистрировано 9072 случая заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 7492 человека, 36 пациентов с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях Тюменской области на 24 сентября 11 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.