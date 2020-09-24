Ростов, Ярославская область, 24 сентября, 2020, 12:07 — ИА Регнум. В Ростове Великом Ярославской области прекращена подача питьевой воды в город. Об этом в социальных сетях сообщило государственное предприятие «Южный водоканал», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Воду отключили из-за попадания в реку Устье навоза.

Страница ГП «Южный водоканал» в Facebook Река Устье

«Специалистами водоканала установлено, что произведен сброс, по реке потечёт навоз. Подача воды в город остановлена во избежание попадания неизвестных стоков в систему питьевого водоснабжения!» — сообщили в ГП «Южный водоканал».

Администрация города связывает отсутствие воды с плановыми ремонтными работами. В департаменте охраны окружающей среды и природопользования корреспонденту ИА REGNUM подтвердили факт загрязнения реки Устье. По этому факту сейчас проводится проверка.