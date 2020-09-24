Иркутск, 24 сентября, 2020, 12:04 — ИА Регнум. Напряжённая гидрологическая обстановка на Байкале стала поводом для проведения заседания правительственной комиссии РФ. О том, что завтра, 25 сентября, на ней будет рассмотрен вопрос по сбросным расходам на Иркутской ГЭС, сообщает сайт ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

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"Согласно основным Правилам использования водных ресурсов, при достижении отметки 457 метров Иркутский гидроузел обязан перейти на режим работы пропуска транзитных расходов, которые могут составить до 4000 м3/с.

При этом, по данным муниципалитетов, при увеличении сброса с Иркутской ГЭС свыше 3200 м3/с в зону возможного подтопления могут попасть пониженные участки местности четырех населенных пунктов — Хайрюзовка, Ангара, Усть-Балей, Усть-Куда, а также дачных садоводческих товариществ с постоянным и временным проживанием граждан — Елизовское, Озерное, Прибрежное, Прибрежное-2, Тихий Плёс, Локомотив, Коммунальник. Общее число участков составляет более 1,3 тысяч», — пояснил врио начальника ГУ МЧС России по Иркутской области полковника внутренней службы Вячеслава Федосеенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Иркутское водохранилище после продолжительных дождей сдерживает сильнейший за 13 лет паводок, не исключено повышение притока в Байкале до 130% от нормы. Действующее постановление правительства России от 27.12.2017 № 1667 «О максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал в 2018—2020 годах», как сказано в официальном сообщении Росводресурсов, позволяет сдерживать высокий приток в многоводный период до отметки 457,85 м.

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